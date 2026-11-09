MotoGP 2026: Kecelakaan Brutal Tak Menghapus Senyum Francesco Bagnaia

jpnn.com - Kecelakaan mengerikan yang dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2026 ternyata tidak sepenuhnya meninggalkan kesan buruk.

Meski harus menepi akibat patah tulang di kaki kanannya, pembalap Ducati itu tetap berusaha melihat sisi positif dari akhir pekan yang dijalaninya.

Bagnaia menyampaikan bahwa dirinya dalam kondisi baik. Rider yang karib disapa Pecco itu juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan setelah insiden tersebut.

"Saya akan segera kembali, teman-teman," tulis Pecco pada media sosialnya di instagram.

Pecco bahkan menyebut seri Qatar sebagai salah satu momen terbaiknya sepanjang musim ini meskipun kecelakaan membuatnya gagal menyelesaikan rangkaian balapan akhir pekan.

Rasanya aneh untuk mengatakannya, tetapi akhir pekan di Qatar justru menjadi salah satu yang terbaik bagi saya musim ini," imbuhnya.

Kecelakaan di Sprint Race Berujung Cedera Serius

Insiden yang menimpa Pecco terjadi pada sprint race MotoGP Qatar 2026, Sabtu (7/11/2026). Pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer kehilangan kendali saat melakukan pengereman di tikungan terakhir lap pertama.

Motor Aldeguer kemudian menghantam bagian belakang Ducati milik P. Benturan tersebut membuat pembalap asal Italia itu terlempar dari motornya hingga petugas lintasan harus mengevakuasinya menggunakan tandu.