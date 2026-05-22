MotoGP 2026: Kecelakaan Horor Alex Marquez Berbuntut Panjang, Dua Balapan Melayang

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez harus menerima konsekuensi pahit setelah buntut kecelakaan horor yang terjadi di MotoGP Catalunya 2026 pada akhir pekan lalu.

Rider asal Spanyol itu mengalami kecelakaan hebat saat balapan memasuki lap ke-12 di Sirkuit Catalunya.

Insiden bermula setelah Alex terlibat kontak dengan Pedro Acosta, yang membuat motornya kehilangan kendali dan nyaris menghantam pembatas lintasan dalam kecepatan tinggi.

Beruntung, Alex terhindar dari kemungkinan cedera yang lebih fatal. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan adik Marc Marquez itu mengalami patah tulang selangka kanan serta cedera pada bagian tulang belakang leher.

Setelah menjalani prosedur operasi di Barcelona, Alex kini memasuki tahap pemulihan yang membuatnya harus absen dalam MotoGP Italia di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei, serta MotoGP Hungaria di Balaton Park pada 5-7 Juni.

Absennya Alex menjadi pukulan besar bagi Gresini Racing.

Sebab, Alex sedang menunjukkan tren positif dalam beberapa balapan terakhir.

Setelah merebut kemenangan di MotoGP Spanyol 2026, rider berusia 30 tahun sukses menjuarai sprint race MotoGP Catalunya sebelum insiden nahas menghentikan momentumnya.