MotoGP 2026: Kemenangan Bersejarah VR46 Dibayangi Isu Kepergian Diggia
jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio menjadi pusat perhatian seusai tampil gemilang dan meraih kemenangan penuh drama di MotoGP Catalunya 2026 pada akhir pekan lalu.
Namun, momen paling mencuri sorotan justru terjadi setelah balapan, ketika perayaan berubah menjadi suasana santai penuh canda bersama pemilik tim, Valentino Rossi.
Rossi yang turut hadir di paddock tampak melontarkan candaan ringan kepada Diggia -sapaan Di Giannantonio-.
Legenda MotoGP itu mencairkan suasana dengan menyinggung masa depan Diggia yang tengah ramai dibicarakan di paddock.
"Jadi, kamu benar-benar mau tinggalkan kami?" canda Rossi.
Diggia sendiri hanya merespons dengan senyum tanpa memberikan jawaban pasti atas gurauan tersebut.
"Kerja bagus, luar biasa!" lanjut Rossi.
Kemenangan Diggia di Catalunya sendiri berlangsung dalam kondisi yang tidak mudah.
Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan dramatis di MotoGP Catalunya 2026, tetapi momen usai balapan bersama Valentino Rossi justru jadi sorotan utama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Kecelakaan Horor Alex Marquez Berbuntut Panjang, Dua Balapan Melayang
- MotoGP 2026: Marc Marquez Belum Menang, tetapi Masih Ditakuti
- MotoGP 2026: Insiden Horor Alex Marquez di Catalunya Bikin Fabio Quartararo Merinding
- MotoGP 2026: Motor Hancur, Tubuh Terpental, Alex Marquez Kini Bawa Kabar Baik
- MotoGP 2026: Diggia Selamat dari Insiden Horor di Catalunya, Begini Ceritanya!
- MotoGP 2026: Marco Bezzecchi Bergidik Membayangkan Andai Lebih Dekat dengan Alex Marquez