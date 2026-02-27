MotoGP 2026: Lorenzo Yakin Alex Marquez Bukan Kuda Hitam Biasa

menu
Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - Pandangan menarik datang dari legenda balap Jorge Lorenzo yang menilai peluang Alex Marquez untuk bersaing di jalur juara dunia MotoGP 2026 makin terbuka.

Penilaian itu muncul setelah Alex menunjukkan performa menjanjikan pada rangkaian tes pramusim.

Alex Marquez mencuri perhatian publik saat tampil paling cepat pada hari pertama tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Catatan waktu tersebut menjadi sinyal positif bagi pembalap Gresini Racing itu dalam menyambut musim baru.

Menurut Lorenzo, perjalanan karier Alex Marquez tidak bisa dilepaskan dari tekanan besar sebagai adik kandung Marc Marquez.

Namun, justru dari situ, Alex dinilai tumbuh menjadi pembalap yang matang secara mental dan teknis.

"Perjalanan Alex sangat mengesankan."

"Meski lama hidup dalam sorotan nama besar sang kakak, dia mampu mengelola tekanan itu dengan baik dan menjadikannya proses untuk terus berkembang," ucap Lorenzo.

Tes pramusim berbicara banyak. Jorge Lorenzo menilai Alex Marquez bukan lagi kuda hitam biasa di MotoGP 2026.

