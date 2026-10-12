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MotoGP 2026 Makin Panas, Raul Fernandez Tegas Tak Mau Ikut Campur

MotoGP 2026 Makin Panas, Raul Fernandez Tegas Tak Mau Ikut Campur
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Raul Fernandez. Foto: Joe Klamar/AFP

jpnn.com - Raul Fernandez memilih menjaga jarak dari persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 yang melibatkan Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Marc Marquez.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu menegaskan dirinya tidak ingin menjadi bagian dari rivalitas para kandidat juara meskipun performanya terus meningkat pada paruh kedua musim ini.

Fernandez baru saja finis kedua di MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Hasil tersebut melengkapi dominasi Aprilia yang menempatkan empat pembalapnya di posisi teratas.

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"Saya tidak sedang mengejar gelar dunia, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk masuk ke persaingan mereka," ucapnya.

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Fernandez juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aprilia yang telah mendukung perjalanan kariernya. Dia merasa memiliki ikatan kuat dengan orang-orang di tim tersebut setelah melewati masa sulit.

Di sisi lain, pembalap asal Spanyol itu mengaku mengagumi Marc Marquez. Karena itu, Fernandez ingin membiarkan para pembalap yang bersaing memperebutkan gelar menyelesaikan pertarungan mereka sendiri.

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"Aprilia telah memberi saya kepercayaan ketika karier saya berada dalam situasi sulit. Saya menghargai dukungan itu, tetapi saya juga tidak ingin mengganggu Marc (Marquez, red)," tambahnya.

"Biarkan mereka menyelesaikan persaingan di lintasan."

Persaingan gelar MotoGP 2026 makin panas setelah Mandalika. Raul Fernandez justru menegaskan sikapnya dan mengungkap alasan tak mau ikut campur.

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