MotoGP 2026: Marc Marquez Akhirnya di Puncak, Begini Reaksi Sang Juara Bertahan

jpnn.com - Marc Marquez akhirnya merasakan kembali posisi yang begitu lama dia kejar di MotoGP 2026.

Sang juara bertahan kini berada di puncak klasemen setelah memenangi MotoGP San Marino 2026.

Bagi Marquez, pencapaian tersebut terasa istimewa. Pasalnya, beberapa bulan lalu, peluangnya mempertahankan gelar sempat berada dalam situasi sulit.

Ketika kembali beraksi di MotoGP Italia pada Mei lalu, sang juara bertahan tertinggal 102 poin dari pemuncak klasemen.

Namun, Marquez tidak berhenti mengejar. Lima kemenangan dari Hungaria hingga San Marino secara perlahan memangkas jarak tersebut.

Marc Marquez: Perjuangan Belum Berakhir

Marquez mengaku keberhasilannya mengambil alih puncak klasemen memberikan perasaan yang luar biasa.

"Rasanya luar biasa. Saya seperti sedang menjalani sebuah mimpi," ucapnya.

Namun, Marquez tidak ingin terlalu cepat merayakan pencapaiannya. Menurut dia, pertarungan gelar masih jauh dari kata selesai karena persaingan dengan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap sangat ketat.