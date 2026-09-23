MotoGP 2026: Marc Marquez Bakal Punya Rival Satu Garasi Musim Depan
jpnn.com - Marc Marquez akan menghadapi dinamika baru pada MotoGP 2027 mendatang.
Pembalap Ducati itu bakal berbagi garasi dengan Pedro Acosta.
Acosta memang masih berstatus pembalap KTM hingga musim 2026 berakhir.Namun, langkah berikutnya sudah ditentukan.
Pembalap asal Spanyol tersebut akan meninggalkan KTM dan bergabung dengan Ducati untuk musim depan.
Kepindahan itu membuat perhatian tertuju pada bagaimana Acosta akan beradaptasi ketika harus berbagi garasi dengan Marquez.
Karakter Pedro Acosta
Paul Trevathan, crew chief Red Bull KTM Factory Racing, menjadi salah satu orang yang paling memahami karakter Acosta.
Menurutnya, ada potensi persaingan menarik ketika Acosta menjadi rekan setim Marc Marquez di Ducati.
"Pedro (Acosta, red) selalu ingin mengetahui batas kemampuannya sendiri. Dia tidak hanya mengejar hasil akhir, tetapi juga ingin memastikan dirinya sudah memberikan usaha maksimal," ucapnya.
Marc Marquez akan menghadapi dinamika baru pada MotoGP 2027 mendatang. Bakal punya rival baru di garasi.
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