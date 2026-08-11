MotoGP 2026: Marc Marquez Berkuasa di Aragon, Bos Aprilia Kirim Tantangan Terbuka
jpnn.com - Marc Marquez bakal menghadapi tantangan dari Aprilia Racing saat MotoGP 2026 memasuki seri Aragon pada 30 Agustus mendatang.
Sejauh ini, nama Marquez masih sulit dipisahkan dari Aragon. Pembalap Ducati Lenovo itu punya catatan dominan dengan torehan tujuh kemenangan.
Bos Aprilia Massimo Rivola menyadari betul tantangan yang akan dihadapi timnya. Namun, hal tersebut tidak membuatnya gentar.
Aprilia Tak Gentar
Performa positif pada seri sebelumnya di Silverstone membuat Aprilia memiliki alasan untuk memasang target tinggi.
Jorge Martin dan Marco Bezzecchi baru saja membawa Aprilia finis di posisi kedua serta ketiga pada MotoGP Inggris.
Hasil itu menjadi modal bagi tim asal Noale tersebut untuk kembali mengincar hasil maksimal.
"Kami tahu Aragon merupakan salah satu trek yang sangat menguntungkan Marc (Marquez, red)." Namun, kami akan terus berusaha menemukan cara agar Aprilia tetap kompetitif dan mampu memberikan perlawanan," ucapnya.
Marquez Datang dengan Modal Berbeda
Marquez sendiri menuju Aragon setelah menjalani akhir pekan yang kurang ideal di Silverstone. Dia hanya mampu finis ketujuh pada balapan utama.
Marc Marquez bakal menghadapi tantangan dari Aprilia Racing saat MotoGP 2026 memasuki seri Aragon pada 30 Agustus mendatang.
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