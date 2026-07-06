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MotoGP 2026: Marc Marquez Berpeluang Cetak Sejarah, tapi Prioritasnya Lain

MotoGP 2026: Marc Marquez Berpeluang Cetak Sejarah, tapi Prioritasnya Lain
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Marc Marquez bersama sejumlah orang terdekatnya. Foto: Jorge Guerrero/AFP

jpnn.com - Peluang Marc Marquez mengukir sejarah di MotoGP makin terbuka lebar. Namun, pembalap asal Spanyol itu justru mengaku tidak menjadikan rekor sebagai target utama.

Kans untuk menambah deretan prestasi kian besar setelah Ducati memperpanjang kontrak Marquez selama dua musim.

Dengan masa bakti yang lebih panjang, peluang Marquez menyamai bahkan melampaui sejumlah catatan legendaris pun ikut terbuka.

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Secara statistik, Marquez kini berada sangat dekat dengan dua nama besar dalam sejarah MotoGP.

Satu gelar juara dunia lagi akan membuat koleksi trofinya sejajar dengan Giacomo Agostini, sedangkan tambahan 14 kemenangan cukup untuk menyamai rekor kemenangan milik Valentino Rossi.

Meski peluang tersebut terbuka lebar, Marquez mengaku tidak ingin menghabiskan sisa kariernya hanya dengan terus menghitung gelar atau kemenangan.

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"Saya hanya ingin terus menikmati pekerjaan yang saya cintai selama beberapa tahun ke depan," jelasnya.

Menurut pembalap Ducati itu, banyak atlet justru kehilangan rasa cinta terhadap olahraga yang membesarkan nama mereka karena terlalu lama berada di bawah tekanan.

Peluang Marc Marquez mengukir sejarah di MotoGP semakin terbuka lebar. Anehnya, juara dunia asal Spanyol itu justru punya prioritas lain.

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