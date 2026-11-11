MotoGP 2026: Marc Marquez Berpeluang Pensiun di Puncak Karier

jpnn.com - Masa depan Marc Marquez di MotoGP mulai menjadi bahan spekulasi.

Mantan pembalap sekaligus eks rekan kerjanya di Honda Stefan Bradl memprediksi rider Ducati tersebut berpotensi gantung helm setelah mencapai gelar juara dunia ke-10.

Menurut Bradl, Marquez bisa memilih mengakhiri karier ketika masih berada dalam kondisi kompetitif. Apalagi, pencapaian tersebut akan membuatnya melewati rekor sembilan gelar juara dunia milik Valentino Rossi.

Gelar ke-10 Bisa Jadi Penutup Karier Marquez

Peluang Marquez untuk meraih gelar juara MotoGP 2026 terbuka lebar. Dia kini unggul 60 poin atas Jorge Martin yang duduk di posisi kedua.

Jika mampu mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhir musim, Marquez akan mengoleksi 10 gelar juara dunia dari seluruh kelas yang pernah diikutinya.

Bradl menilai pencapaian itu bisa menjadi alasan kuat bagi Marquez untuk meninggalkan dunia balap.

"Menurut saya, jika berhasil meraih gelar musim ini sekaligus melewati pencapaian Valentino Rossi, Marc mungkin akan memutuskan bahwa waktunya di dunia balap sudah cukup," ucapnya.

Bradl Menilai Pensiun di Puncak Bukan Hal Mudah

Bradl juga menyoroti kemungkinan Marquez mengakhiri karier ketika masih berada di level tertinggi.