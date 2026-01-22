MotoGP 2026: Marc Marquez Bicara Masa Depan di Ducati, Isyarat Bertahan atau Pergi?

jpnn.com - Masa depan Marc Marquez bersama Ducati Lenovo menarik untuk diperbincangkan.

Meski pembicaraan kontrak baru sudah dibuka, kampiun MotoGP 2025 itu memilih tidak terburu-buru menentukan langkah berikutnya.

Kontrak Marquez bersama tim pabrikan Italia itu masih tersisa satu musim lagi.

Situasi tersebut membuat pembalap bernomor 93 itu ingin lebih berhati-hati sebelum mengikat komitmen jangka panjang.

"Saya ingin lebih mempertimbangkan masa depan dan menunggu sedikit lebih lama."

"Setelah itu, memutuskan masa depan kami di pertengahan musim, misalnya," ucap Marquez.

Pembalap asal Spanyol tersebut mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Ducati berjalan positif.

Namun, dia menyadari setiap pabrikan tengah menyusun proyek besar dengan memilih pembalap yang dianggap paling tepat untuk masa depan tim.