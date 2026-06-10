menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Marc Marquez Bikin Bos Ducati Sulit Berkata-Kata

MotoGP 2026: Marc Marquez Bikin Bos Ducati Sulit Berkata-Kata

MotoGP 2026: Marc Marquez Bikin Bos Ducati Sulit Berkata-Kata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Kemenangan bersejarah Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Ducati.

Pembalap asal Spanyol itu keluar sebagai pemenang setelah finis terdepan dalam race yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park, pekan lalu.

Hasil itu memiliki arti istimewa bagi The Baby Alien. Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ke-100 sepanjang kariernya di ajang grand prix.

Baca Juga:

Pada saat yang sama, Ducati juga merayakan kemenangan ke-100 mereka di kelas MotoGP.

Prestasi tersebut makin lengkap karena menjadi kemenangan perdana sekaligus podium pertama Marquez pada MotoGP 2026.

Karena itu, manajer Ducati Gigi Dall'Igna mengaku sulit menggambarkan pencapaian yang diraih mantan pembalap Honda tersebut.

Baca Juga:

"Sulit mencari kata yang tepat untuk menggambarkan pencapaian Marc (Marquez, red) hari ini," ucapnya.

Petinggi Ducati itu mengaku balapan di Hungaria menguras emosinya karena berlangsung jauh lebih menegangkan dibanding perkiraannya.

Kemenangan bersejarah Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Ducati.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI