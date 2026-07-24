MotoGP 2026: Marc Marquez Dapat Pengakuan Spesial dari Bos Aprilia
jpnn.com - Marc Marquez kembali masuk radar sebagai kandidat kuat juara MotoGP 2026.
Pengakuan bahkan datang dari CEO Aprilia Massimo Rivola.
Meski Jorge Martin masih bertengger di puncak klasemen, Rivola menilai ancaman terbesar dalam perebutan gelar datang dari Marc Marquez.
Pujian dari Aprilia untuk Marc Marquez
Pandangan tersebut muncul setelah Marquez terus memangkas jarak dengan para pesaingnya. Performa The Baby Alien yang makin konsisten membuat posisinya kembali diperhitungkan dalam perebutan mahkota juara dunia.
Rider asal Spanyol tersebut kini mengoleksi 190 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026.
Marquez hanya terpaut 18 angka dari Jorge Martin di posisi teratas serta berjarak empat poin dari Ai Ogura yang menghuni peringkat kedua.
Bagi Rivola, situasi itu sudah cukup untuk menempatkan Marquez sebagai kandidat paling berbahaya musim ini.
"Kami tahu Marc Marquez masih menjadi pembalap yang paling dijagokan dalam berbagai prediksi. Meski begitu, kami tidak akan menyerah untuk bersaing," ucap Rivola.
Pengakuan mengejutkan datang dari CEO Aprilia untuk Marc Marquez dalam persaingan juara MotoGP 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Jepang 2026 Bisa Jadi Akhir Sebuah Era, Takaaki Nakagami Ambil Peran Utama
- MotoGP 2026 Memanas, Bos Ducati Sebut Aprilia Sudah Sampai Level Ini
- MotoGP: Fabio Quartararo Bikin Langkah Berani, Honda HRC Siap Bangkit Lagi?
- MotoGP 2026: Ducati Percaya Diri, Ternyata Ini yang Terjadi pada Marc Marquez
- MotoGP: Bakal Satu Garasi dengan Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi Merasa Aneh
- Marc Marquez Bikin Ramalan soal Motor Baru MotoGP 2027