menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Marc Marquez Dapat Pengakuan Spesial dari Bos Aprilia

MotoGP 2026: Marc Marquez Dapat Pengakuan Spesial dari Bos Aprilia

MotoGP 2026: Marc Marquez Dapat Pengakuan Spesial dari Bos Aprilia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Marc Marquez kembali masuk radar sebagai kandidat kuat juara MotoGP 2026.

Pengakuan bahkan datang dari CEO Aprilia Massimo Rivola.

Meski Jorge Martin masih bertengger di puncak klasemen, Rivola menilai ancaman terbesar dalam perebutan gelar datang dari Marc Marquez.

Baca Juga:

Pujian dari Aprilia untuk Marc Marquez

Pandangan tersebut muncul setelah Marquez terus memangkas jarak dengan para pesaingnya. Performa The Baby Alien yang makin konsisten membuat posisinya kembali diperhitungkan dalam perebutan mahkota juara dunia.

Rider asal Spanyol tersebut kini mengoleksi 190 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026. 

Marquez hanya terpaut 18 angka dari Jorge Martin di posisi teratas serta berjarak empat poin dari Ai Ogura yang menghuni peringkat kedua.

Baca Juga:

Bagi Rivola, situasi itu sudah cukup untuk menempatkan Marquez sebagai kandidat paling berbahaya musim ini.

"Kami tahu Marc Marquez masih menjadi pembalap yang paling dijagokan dalam berbagai prediksi. Meski begitu, kami tidak akan menyerah untuk bersaing," ucap Rivola.

Pengakuan mengejutkan datang dari CEO Aprilia untuk Marc Marquez dalam persaingan juara MotoGP 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI