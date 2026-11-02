MotoGP 2026: Marc Marquez di Ambang Juara, 3 Pembalap Ini Masih Bisa Menjegal?

jpnn.com - Marc Marquez makin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Namun, tiga pembalap masih berpeluang menggagalkan ambisi rider Ducati Lenovo tersebut dalam tiga seri tersisa.

Kemenangan di MotoGP Malaysia 2026 menjadi modal penting bagi Marquez.

Saat ini, rider asal Spanyol itu mengumpulkan 399 poin atau unggul 44 angka dari Martin yang menempati posisi kedua.

Marc Marquez Punya Peluang Kunci Gelar di Qatar

MotoGP 2026 hanya menyisakan tiga seri, yakni Qatar, Portugal, dan Valencia. Dari seluruh agenda tersebut, masih tersedia maksimal 111 poin yang bisa diperebutkan melalui sprint race dan balapan utama.

Kondisi ini membuka kesempatan bagi Marquez untuk memastikan gelar lebih cepat. Rider berjuluk The Baby Alien itu bahkan berpeluang mengakhiri perburuan juara dunia saat tampil di Qatar pada 9 November mendatang.

Untuk mewujudkannya, Marquez harus memperbesar keunggulan atas Martin hingga tidak mungkin lagi dikejar dalam dua seri terakhir. Artinya, hasil di Lusail akan sangat menentukan perjalanan kedua pembalap tersebut.

Jorge Martin Masih Menjadi Ancaman

Martin menjadi pesaing terdekat Marquez meski gagal mendapatkan tambahan poin di Malaysia. Pembalap Aprilia itu melewatkan sprint race dan balapan utama karena cedera pergelangan tangan yang belum pulih.