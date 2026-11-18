jpnn.com - Andrea Dovizioso menilai Aprilia gagal memaksimalkan peluang untuk menjegal dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026.

Padahal, pabrikan asal Noale tersebut dinilai memiliki paket motor yang mampu bersaing, bahkan lebih cepat daripada Ducati di sejumlah sirkuit.

Mantan rival Marquez itu menyoroti kegagalan Aprilia dan pembalapnya Marco Bezzecchi dalam memanfaatkan momentum.

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Menurutnya, keunggulan yang sempat dimiliki justru tidak berhasil dikonversi menjadi hasil maksimal.

Dovizioso Nilai Aprilia Buang Kesempatan

Dovizioso menilai kombinasi Bezzecchi dan motor Aprilia RS-GP sebenarnya memiliki kecepatan yang sangat kompetitif. Keduanya bahkan sempat mengantongi keunggulan hingga 100 poin.

Namun, keunggulan tersebut tidak cukup untuk menghentikan laju Marquez bersama Ducati.

"Ketika memiliki motor yang lebih cepat dan kompetitif di sejumlah lintasan, tetapi tetap gagal meraih kemenangan, berarti ada kesempatan besar yang terbuang," ujar Dovizioso.

Pujian untuk Marc Marquez

Di tengah kritik terhadap Aprilia, Dovizioso tidak menampik kualitas Marquez.