MotoGP 2026: Marc Marquez di Ambang Juara, Begini Skenario untuk Rebut Gelar di Qatar

jpnn.com - Marc Marquez berpeluang mengakhiri persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 lebih cepat.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut bisa memastikan gelar di Qatar apabila mampu memenuhi persyaratan perolehan poin atas para pesaingnya.

MotoGP Qatar 2026 akan berlangsung di Sirkuit Lusail pada 6-8 November mendatang.

Modal Marquez terbilang kuat setelah meraih hasil positif di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Dari 19 seri, pembalap asal Spanyol itu mengumpulkan 399 poin dan memimpin klasemen dengan keunggulan 44 angka atas Jorge Martin.

Empat Pembalap Masih Punya Peluang Juara

Persaingan menuju takhta juara dunia kini semakin mengerucut. Selain Marquez, masih ada tiga pembalap yang secara matematis berpeluang merebut gelar, yakni Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta.

Martin menempati posisi kedua dengan 355 poin, disusul Bezzecchi yang mengoleksi 332 angka. Sementara itu, Acosta (295 poin) berada di urutan keempat.

Dengan tiga seri tersisa, masih tersedia maksimal 111 poin dari rangkaian sprint race dan balapan utama. Karena itu, peluang ketiga rival Marquez belum sepenuhnya tertutup.