MotoGP 2026: Marc Marquez di Ambang Juara, Jorge Martin Justru Punya Prioritas Lain
jpnn.com - Jorge Martin tidak lagi menjadikan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 sebagai fokus utamanya.
Pembalap Aprilia itu memilih mengutamakan pemulihan kondisi fisik sebelum menjalani dua seri terakhir musim ini.
Sikap tersebut berbeda dengan situasi Marc Marquez. Rider Ducati itu makin dekat dengan gelar juara setelah mengoleksi 431 poin, unggul 60 angka atas Martin yang duduk di posisi kedua.
Marc Marquez Berpeluang Kunci Gelar di Portugal
Marc Marquez memiliki kesempatan untuk mengangkat trofi di MotoGP Portugal. The Baby Alien hanya perlu memenangi sprint race untuk mengamankan titel tersebut.
Sementara itu, Martin membutuhkan tambahan poin sekaligus berharap hasil balapan Marquez tidak maksimal. Jarak keduanya harus dipangkas menjadi 36 poin agar peluang Martin dalam perburuan gelar tetap terbuka.
Namun, pembalap asal Spanyol itu tampaknya tidak ingin menghabiskan sisa musim dengan terus memikirkan persaingan tersebut.
Jorge Martin Ingin Pulih Sepenuhnya
Martin masih berusaha mengembalikan kebugarannya setelah mengalami cedera pergelangan tangan akibat kecelakaan di Australia.
Kondisi itu membuatnya harus berjuang menahan rasa sakit ketika tampil di Qatar.
Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara MotoGP 2026. Namun, Jorge Martin justru memiliki prioritas berbeda menjelang dua balapan terakhir.
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