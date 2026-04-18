MotoGP 2026: Marc Marquez Dihantui Cedera, Pensiun Lebih Cepat Jadi Kenyataan?

Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - Sorotan tajam mengiringi kiprah Marc Marquez di awal MotoGP 2026.

Di tengah performa yang belum stabil, pembalap Ducati itu mulai mengungkap kondisi fisiknya yang bisa berdampak besar terhadap kelanjutan kariernya.

Musim ini belum berjalan mulus bagi Marquez. Cedera lama yang belum pulih sepenuhnya masih membatasi performanya.

Situasi itu disebut-sebut menjadi salah satu faktor belum tercapainya kesepakatan baru dengan Ducati.

Hasil yang belum maksimal di beberapa balapan awal turut memperkuat tanda tanya mengenai masa depan The Baby Alien di MotoGP.

Meski begitu, Marquez menegaskan dirinya belum ingin menyerah. Rider asal Spanyol itu tetap berkomitmen untuk terus bersaing selama kondisi fisiknya masih memungkinkan.

"Saya paham betul bahwa kondisi lenganku sekarang tidak lagi seperti dulu."

"Jadi yang terpenting ialah berhenti membandingkan keduanya dan fokus memberikan yang terbaik dengan apa yang saya punya saat ini," ucap Marquez.

Marc Marquez buka suara soal kondisinya di MotoGP 2026.

