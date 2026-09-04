MotoGP 2026: Marc Marquez Diminta Ubah Cara Berburu Gelar

jpnn.com - Marc Marquez menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya mempertahankan gelar juara dunia di MotoGP 2026.

Performa di lintasan bukan lagi satu-satunya faktor yang harus diperhitungkan pebalap Ducati Lenovo tersebut. Kondisi fisiknya juga dinilai bakal sangat menentukan bagaimana Marquez menghadapi persaingan menuju akhir musim.

Mantan pebalap MotoGP Cal Crutchlow menilai Marquez masih memiliki kualitas sebagai pebalap terbaik di grid.

Namun, situasi yang dihadapi rider asal Spanyol itu membuatnya harus lebih cermat dalam menentukan kapan harus tampil maksimal.

Kondisi Fisik Marc Marquez Jadi Perhatian

Lengan kanan Marquez hingga kini belum sepenuhnya kembali ke kondisi ideal setelah menjalani beberapa kali operasi. Permasalahan tersebut bahkan sempat memengaruhi performanya ketika tampil di MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone.

Crutchlow melihat sang juara bertahan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama seperti ketika tubuhnya berada dalam kondisi prima.

"Marc (Marquez, red) masih punya kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Hanya saja, saya merasa dia membalap dalam kondisi cedera," ucapnya.

Menurut Crutchlow, kondisi tersebut justru membuat kemampuan Marc dalam mengatur ritme balapan menjadi sangat penting. Perburuan gelar tidak selalu harus dilakukan dengan memaksakan diri meraih kemenangan di setiap seri.