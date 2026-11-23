MotoGP 2026: Marc Marquez Jadi GOAT, Pria Ini Tiba-Tiba Muncul di Podium
jpnn.com - Marc Marquez mendapat sambutan istimewa setelah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026.
Bukan hanya trofi kedelapannya yang menjadi sorotan, melainkan juga momen ketika seorang legenda balap dunia muncul dan memberikan pelukan kepadanya.
Marquez memastikan gelar di GP Portugal, Minggu (22/1/2026), meski hanya finis di urutan kedelapan.
Marc Marquez Ukir Sejarah di MotoGP
Marquez kini mengoleksi delapan gelar juara dunia di kelas premier. Catatan tersebut menempatkannya sejajar dengan Giacomo Agostini yang juga pernah delapan kali menjadi kampiun MotoGP.
Kepastian gelar itu sekaligus membuat Marquez melewati pencapaian Valentino Rossi.
Legenda asal Italia tersebut mengakhiri kariernya dengan tujuh titel di kelas tertinggi.
Kejutan Istimewa di Puncak Podium
Perayaan gelar kedelapan Marquez berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Dia harus melewati tangga podium yang dihiasi simbol kambing, merujuk pada istilah GOAT atau Greatest of All Time.
Namun, kejutan terbesar justru menantinya di bagian atas. Giacomo Agostini tiba-tiba muncul dari balik pintu sambil membawa helm berwarna emas. Keduanya kemudian saling berpelukan di hadapan para penonton.
Marc Marquez resmi menjadi juara MotoGP 2026. Momen ketika seorang pria muncul di podium menjadi sorotan.
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