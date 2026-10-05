MotoGP 2026: Marc Marquez Kembali Jadi Momok, Jorge Martin Bicara soal Kans Juara

jpnn.com - Jorge Martin belum menemukan cara untuk menghentikan laju Marc Marquez. Pembalap Aprilia Racing itu harus mengakui keunggulan rivalnya setelah gagal mempertahankan posisi terdepan di MotoGP Jepang 2026.

Martin yang memulai balapan dari pole position sempat memimpin sejak tikungan pertama. Namun, kecepatan Marquez membuatnya kesulitan mempertahankan keunggulan.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut akhirnya mengambil alih posisi pertama melalui manuver di tikungan kesembilan dan terus memimpin hingga finis.

Martin Akui Marquez Tampil Istimewa

Martin mengaku cukup puas dengan performanya meski menyadari masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan sepanjang balapan.

Rider asal Spanyol itu merasa sudah mengerahkan kemampuan terbaik, tetapi Marquez tampil sangat sulit ditandingi.

"Saya sudah memberikan segalanya dan berusaha menjaga tekanan sampai akhir. Namun, Marc (Marquez, red) memiliki kecepatan yang luar biasa sehingga sangat sulit untuk mengejarnya," ucap Martin.

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Meski gagal meraih kemenangan, Martin tetap menilai hasil di Motegi sebagai pencapaian positif. Aprilia berhasil mencatatkan podium pertamanya di sirkuit tersebut sekaligus membukukan rekor lintasan.

Kans Juara Masih Terbuka

Martin menyadari Marquez memiliki keunggulan di sejumlah sektor, terutama pada bagian awal lintasan. Meski begitu, dia merasa masih mampu bersaing dengan Juara Dunia sembilan kali itu.