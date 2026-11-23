MotoGP 2026: Marc Marquez Kenang Masa Terpuruk, Mereka Selalu Ada untuknya
jpnn.com - Marc Marquez punya cerita panjang sebelum mengangkat trofi MotoGP 2026.
Setelah melewati masa sulit akibat cedera, pembalap Ducati Lenovo itu kini berhasil mengoleksi dua gelar juara dunia secara beruntun.
Keberhasilan musim ini terasa makin istimewa karena Marquez sempat meragukan kemampuannya sendiri.
Namun, sejumlah orang tetap percaya rider berjuluk The Baby Alien itu mampu bangkit.
Marc Marquez Berterima Kasih kepada Para Pendukung
Gelar juara dunia akhirnya dipastikan setelah Marquez finis kedelapan pada MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao, Minggu (22/11/2026).
Dengan satu seri tersisa, koleksi 439 poin membuatnya tidak mungkin lagi dikejar Jorge Martin yang mengumpulkan 396 angka.
Marquez mengaku ingin menikmati keberhasilan tersebut sebagai salah satu momen paling berharga dalam perjalanan kariernya.
"Hal paling penting ialah menikmati kebahagiaan ini. Saya tidak benar-benar mengetahui bagaimana posisi kami sekarang. Namun, yang pasti, kami berkumpul di sini untuk merayakan sebuah pencapaian bersejarah," ucapnya.
Marc Marquez mengingat perjalanan panjang sebelum menjadi juara dunia MotoGP 2026. Ada sosok yang tak pernah berhenti percaya kepadanya.
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