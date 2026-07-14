MotoGP 2026: Marc Marquez Kian Dekat ke Puncak, tapi Ada Satu Hal yang Masih Mengganjal
jpnn.com - Peluang Marc Marquez merebut gelar MotoGP 2026 makin terbuka lebar.
Namun, pembalap Ducati itu justru enggan larut dalam pembicaraan soal kans menjadi juara dunia.
Performa impresif di Sachsenring membuat nama Marquez kembali masuk sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perebutan mahkota musim ini.
Meski begitu, The Baby Alien memilih tetap fokus menjalani setiap seri dibanding menghitung peluang di klasemen.
"Saya tidak mengerti apa pun. Saya juga sudah mengatakan hal yang sama setelah balapan sebelumnya. Yang kami lakukan hanya mencoba tampil menyerang di lintasan yang cocok dan bertahan ketika menghadapi sirkuit yang lebih sulit,"
"Fokus kami tetap sama, yaitu memaksimalkan peluang di sirkuit yang menguntungkan dan berusaha meraih hasil terbaik ketika menghadapi lintasan yang lebih sulit," ucap rider asal Spanyol itu.
Lebih lanjut, Marquez mengaku masih memiliki satu aspek yang perlu dibenahi jika ingin benar-benar bersaing hingga seri terakhir. Karena itu, dia belum merasa berada dalam performa terbaiknya.
"Kalau ingin terus bertarung dalam perebutan gelar, saya masih harus meningkatkan kondisi lengan kanan. Itu menjadi satu-satunya hal yang masih perlu saya benahi," tambahnya.
Marc Marquez kembali dijagokan juara MotoGP 2026 seusai menang di Jerman. Namun, The Baby Alien justru mengaku masih memiliki satu kelemahan.
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