jpnn.com - Marc Marquez kembali menorehkan pencapaian istimewa dalam kariernya di MotoGP.

Keberhasilannya mengunci gelar juara dunia 2026 membuat rider Ducati Lenovo tersebut kini memiliki koleksi delapan titel kelas premier, sejajar dengan legenda balap motor Giacomo Agostini.

Kepastian itu didapat Marquez setelah menyelesaikan MotoGP Portugal 2026 di posisi kedelapan.

Hasil di Sirkuit Autodromo Algarve, Portimao, Minggu (22/11/2026) malam WIB, membuat Marquez tidak mungkin lagi terkejar oleh para pesaingnya di klasemen.

Marquez Kukuh di Puncak Klasemen

Marquez saat ini mengumpulkan 439 poin, unggul 43 angka atas Jorge Martin yang menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Dengan hanya satu seri tersisa di Valencia, Martin sudah tidak memiliki peluang untuk merebut posisi teratas. Jika mampu memenangi seluruh sesi, koleksi maksimalnya hanya bertambah 37 angka.

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Artinya, Marquez sudah tidak mungkin kehilangan gelar juara dunia musim ini.

Sejajar dengan Giacomo Agostini

Tambahan gelar tahun ini membuat Marquez makin dekat dengan jajaran pembalap paling sukses dalam sejarah kelas premier.