MotoGP 2026: Marc Marquez Kunci Gelar di Qatar?

jpnn.com - Marc Marquez makin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Kemenangan di MotoGP Malaysia membuat pembalap Ducati Lenovo Team itu memperbesar keunggulannya atas Jorge Martin.

Sebelumnya, Marquez tampil impresif dalam balapan utama di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11/2026).

Dia berhasil melewati garis finis sebagai pemenang dengan catatan waktu 40 menit 14,236 detik.

Alex Marquez menyusul di posisi kedua, sedangkan Pedro Acosta melengkapi podium. Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas klasemen makin menguntungkan The Baby Alien -julukan Marc Marquez-.

Keunggulan Marc Marquez Kini Terpaut Jauh dari Jorge Martin

Hasil positif dari Sepang membuat Marquez kini mengoleksi 399 poin. Sementara itu, Jorge Martin yang tidak bisa mengikuti rangkaian balapan di Malaysia masih tertahan dengan 355 poin.

Selisih keduanya kini mencapai 44 angka. Kondisi tersebut membuat Martin harus bekerja ekstra keras jika ingin kembali meramaikan persaingan perebutan gelar.

Di sisi lain, Marquez memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perburuan gelar lebih cepat tanpa harus menunggu seri terakhir musim ini.