MotoGP 2026: Marc Marquez Melakukan Sesuatu yang Mustahil, Jorge Martin dalam Bahaya
jpnn.com - Marc Marquez melakukan sesuatu yang nyaris mustahil pada MotoGP 2026.
Sempat tertinggal hingga 102 poin dari pemuncak klasemen, pembalap Ducati itu hanya terpaut 18 angka dari Jorge Martin yang saat ini duduk di posisi pertama.
Momentum positif Marquez berlanjut setelah tampil dominan pada MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Minggu (12/7/2026).
Pembalap berjuluk The Baby Alien itu finis terdepan dan mengamankan kemenangan ketiganya dalam empat seri terakhir.
Sebelum berjaya di Jerman, Marquez lebih dahulu berdiri di podium tertinggi MotoGP Hungaria dan Republik Ceko.
Kini, juara MotoGP tujuh kali itu mengoleksi 190 poin dan menempati peringkat ketiga. Marquez hanya tinggal 18 angka dari Jorge Martin di posisi pertama.
"Sejak awal kami menargetkan hasil maksimal di akhir pekan ini dengan membawa pulang poin sebanyak mungkin."
"Semuanya berjalan sesuai harapan, terlebih karakter lintasan ini memang cukup cocok dengan saya," ucap Marquez.
Marc Marquez melakukan sesuatu yang nyaris mustahil pada MotoGP 2026. Jorge Martin dalam bahaya.
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