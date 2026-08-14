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MotoGP 2026: Marc Marquez Mulai Menemukan Batas, Ada Apa?

MotoGP 2026: Marc Marquez Mulai Menemukan Batas, Ada Apa?
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Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: AFP/Glyn KIRK.

jpnn.com - Ada pemandangan yang tidak biasa dari Marc Marquez pada MotoGP 2026.

The Baby Alien harus keluar dari persaingan podium di Silverstone setelah menyelesaikan balapan utama MotoGP Inggris di posisi ketujuh.

Hasil tersebut menjadi salah satu penampilan yang kurang menggembirakan bagi Marquez. Sehari sebelumnya, dia juga tidak mampu berbicara banyak dan hanya menempati urutan kesembilan pada sprint race.

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Marquez sebenarnya sempat menunjukkan kecepatannya ketika balapan dimulai. Namun, situasi berubah ketika kondisi fisiknya mulai mengganggu performa di atas motor.

Tak Bisa Lagi Memaksakan Diri

Lengan kanan kembali menjadi persoalan bagi Marquez. Bagian tubuh tersebut memang memiliki riwayat cedera panjang dan pernah membuatnya harus menjalani masa pemulihan cukup lama.

Di Silverstone, rider asal Spanyol itu bahkan beberapa kali merasa berada dalam situasi yang cukup berbahaya ketika mencoba mempertahankan kecepatan.

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"Saya harus mulai memahami kapan harus mengurangi risiko. Tidak mungkin terus memacu motor secara maksimal dari awal sampai akhir," ucapnya.

Menurut Marquez, persoalan pada bagian atas tubuh memiliki dampak besar terhadap kemampuannya mengendalikan motor.

Marc Marquez mulai menemukan batas di MotoGP 2026. Apa yang terjadi pada The Baby Alien?

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