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MotoGP 2026: Marc Marquez Nyalakan Lagi Api Juara

MotoGP 2026: Marc Marquez Nyalakan Lagi Api Juara
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Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Marc Marquez kembali mencuri perhatian MotoGP 2026 setelah tampil sebagai pemenang di Sirkuit Brno, Ceko, Minggu (21/6/2026) malam WIB.

Hasil tersebut sekaligus mempertegas kebangkitan Marquez di tengah musim yang sempat berjalan sulit.

Sejak lampu start padam, pembalap Ducati itu mampu menjaga posisi terdepan hingga garis finis. 

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The Baby Alien sukses menahan tekanan Ai Ogura yang finis kedua, sementara Francesco Bagnaia harus puas di posisi ketiga.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi Marquez pada musim 2026.

Catatan itu langsung mengangkat posisinya di klasemen sementara. Eks rider Repsol Honda itu kini duduk di peringkat ke-4 dengan 140 poin.

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Marquez hanya berjarak 40 angka dari Marco Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 180 poin.

Padahal, awal musim Marquez berjalan jauh dari kata ideal. Dia gagal bersaing di barisan depan pada empat seri pembuka, bahkan tidak menyelesaikan sebagian balapan yang dijalaninya.

Marc Marquez kembali mencuri perhatian MotoGP 2026 setelah tampil sebagai pemenang di Sirkuit Brno, Ceko, Minggu (21/6/2026) malam WIB.

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