jpnn.com - Pedro Acosta memberikan pandangannya terhadap keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2026.

Rider KTM itu menganggap pencapaian Marquez sangat pantas mengingat perjalanan sulit yang harus dilewati sebelum kembali ke puncak.

The Baby Alien -julukan Marquez- sempat mengalami periode buruk pada awal musim. Masalah cedera dan sejumlah hasil mengecewakan membuat posisinya tertinggal jauh dalam klasemen.

Namun, pembalap Ducati itu mampu membalikkan keadaan hingga memastikan gelar juara di Portugal, Minggu (22/11/2026).

Pedro Acosta Kagumi Perjuangan Marc Marquez

Rider Asal Spanyol itu menilai keberhasilan Marquez menjadi juara tidak lepas dari kemampuannya bangkit ketika menghadapi situasi sulit.

Acosta juga mengaku antusias menyambut kesempatan menjadi rekan satu tim kompatriotnya itu di Ducati pada MotoGP 2027.

"Saya merasa bangga bisa mengenakan seragam merah musim depan. Marc telah memberikan gambaran nyata tentang kualitas seorang juara sejati," ujar Acosta.

Menurut Acosta, Marquez tidak langsung menemukan performa terbaiknya musim ini. Namun, setelah melewati masa sulit, The Baby Alien mampu kembali mendominasi dan memberikan tekanan kepada para pesaingnya.