jpnn.com - Keputusan Marc Marquez mengakhiri kariernya di MotoGP pada akhir musim 2026 membuat Ducati harus menyiapkan perubahan komposisi pembalap untuk musim depan.

Situasi tersebut membuka peluang bagi dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yakni Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marquez di tim pabrikan.

Aldeguer dan Bulega masuk dalam proyek VR46 untuk MotoGP 2027, tetapi juga terikat kontrak langsung dengan Ducati.

VR46 Bisa Kehilangan Salah Satu Pembalap

Aldeguer dan Bulega menjadi dua opsi yang berpeluang mengisi posisi yang ditinggalkan Marquez. Promosi ke tim pabrikan tentu menjadi kesempatan besar bagi keduanya.

Namun, bos VR46 Pablo Nieto menegaskan bahwa sampai Jumat (27/11/2026), belum ada perubahan dalam komposisi tim yang sudah disiapkan.

"Untuk sekarang, proyek kami masih berjalan sesuai rencana awal. Kami tetap memiliki kesepakatan dengan Fermin Aldeguer maupun Nicolo Bulega," jelasnya.

VR46 Harus Berunding dengan Ducati

Lebih lanjut, Nietto menjelaskan persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui keputusan VR46. Ducati juga memiliki kewenangan dalam menentukan masa depan pembalap yang berada di bawah kontrak langsung mereka.

Dia menilai komunikasi antarkedua pihak menjadi jalan yang harus ditempuh sebelum menentukan keputusan akhir.