MotoGP 2026: Marc Marquez Punya Masalah Besar di Balik Kecepatannya

jpnn.com - Marc Marquez menjalani MotoGP 2026 dengan kondisi fisik yang tak sempurna.

Rider Ducati Lenovo itu masih harus berkompromi pada bagian tubuh saat mengendalikan motor.

Fakta tersebut diungkap Samuel Antuna, dokter yang pernah menangani Marquez. Menurutnya, kemampuan lengan kanan pembalap asal Spanyol itu bahkan belum mencapai separuh dari kondisi ideal.

"Kekuatan lengan kanan Marc (Marquez, red) masih jauh dari kondisi ideal. Dibandingkan dengan kemampuan maksimalnya, saya memperkirakan kekuatannya baru sekitar 50 persen," ucapnya.

Ada Harga yang Harus Dibayar Marquez

Kondisi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Riwayat cedera dan sejumlah operasi membuat struktur otot di lengan kanan Marquez mengalami perubahan.

Bagian bisep menjadi salah satu titik yang paling kehilangan kekuatan. Sementara itu, beberapa otot lain masih kuat, tetapi bekerja dengan kondisi mekanis yang sudah berbeda.

"Marc masih memiliki keterbatasan pada lengan kanannya. Bagian bisep menjadi salah satu yang paling terdampak," jelasnya.

Marquez Tetap Melaju

Yang membuat situasi tersebut makin menarik ialah kemampuan Marquez untuk tetap mengendarai motor dengan kompetitif.