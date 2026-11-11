MotoGP 2026: Marc Marquez Sudah Menduga Gagal Juara di Qatar, Ini Alasannya

jpnn.com - Marc Marquez tak terkejut ketika mengetahui dirinya gagal memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 di Qatar.

Pembalap Ducati itu mengaku sejak awal sudah memprediksi peluangnya untuk mengunci titel di Sirkuit Lusail sangat kecil.

Meski demikian, hasil yang diraih sepanjang akhir pekan MotoGP Qatar tetap memberikan keuntungan besar bagi Marquez.

The Baby Alien kini makin dekat dengan gelar juara dunia setelah memperlebar jarak dari Jorge Martin.

Marc Marquez Tak Terlalu Berharap Juara di Qatar

Marquez sebenarnya tampil kompetitif di Lusail. Dia berhasil memenangi sprint race dan mengakhiri balapan utama di posisi kedua.

Namun, hasil tersebut belum cukup untuk memastikan trofi juara karena Jorge Martin juga mampu mengumpulkan poin penting.

Martinator -julukan Jorge Martin- mengamankan posisi ketiga saat sprint race dan finis ketujuh balapan utama.

Marquez mengaku sudah memahami situasi tersebut sebelum balapan dimulai. Menurutnya, peluang untuk merayakan gelar di Qatar memang membutuhkan skenario yang hampir mustahil terjadi.