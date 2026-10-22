MotoGP 2026: Marc Marquez Tak Lagi Agresif Seperti Dulu

jpnn.com - Perubahan gaya balap Marc Marquez menjadi sorotan pada MotoGP 2026.

Mantan pembalap MotoGP Jorge Martinez Aspar menilai Marquez kini lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dibandingkan saat dirinya belum mengalami cedera serius di Jerez pada 2020 silam.

Cedera tersebut dinilai menjadi salah satu titik balik dalam karier Marquez.

Selain faktor fisik, pengalaman dan berbagai pencapaian yang telah diraih juga memengaruhi cara pembalap asal Spanyol itu menghadapi persaingan di lintasan.

“Dahulu, Marc lebih memilih menang atau terjatuh,” ujar Aspar.

Perubahan tersebut bukan berarti Marquez kehilangan daya saing.

Sebaliknya, pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi bekal untuk menentukan kapan harus menyerang dan kapan perlu bermain aman.

Aspar pun masih menempatkan Marquez sebagai salah satu tolok ukur di MotoGP.