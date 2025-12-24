MotoGP 2026: Marc Marquez tak Lagi Jadikan Alex Marquez Saudara

menu
Alex Marquez (livery biru) saat berada di depan Marc Marquez. Foto: Luis Robayo/AFP

jpnn.com - Pembalap Ducati Marc Marquez memberi sinyal persaingan yang lebih ketat pada MotoGP 2026, khususnya dengan sang adik, Alex Marquez.

The Baby Alien menegaskan bahwa musim depan tidak akan ada lagi batas emosional di lintasan balap, termasuk dalam relasinya dengan Alex.

Marc Marquez Tegaskan Alex Rival Utama di MotoGP 2026

Marquez secara terbuka menyebut Alex sebagai salah satu kandidat terkuat penantangnya di MotoGP 2026.

Status runner up yang diraih Alex pada musim 2025 menjadi bukti kapasitasnya sebagai pesaing serius.

Apalagi, musim depan Alex dipastikan akan menunggangi motor dengan spesifikasi penuh pabrikan Ducati, GP26.

"Alex akan menjadi rival utama dengan motor GP26," ucap Marquez dilansir Crash.

Tak Ada Ikatan Keluarga di Lintasan

Kondisi tersebut membuat Marquez mengubah sudut pandangnya. Dia menilai Alex kini harus diperlakukan sebagai rival murni, bukan lagi sekadar adik yang berada di paddock.

Dengan paket motor yang setara, persaingan dinilai akan berlangsung sejak seri pembuka.

