MotoGP 2026: Marc Marquez Ternyata Belum Fit, Ini Pengakuan Orang Dalam Ducati
jpnn.com - Marc Marquez belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya di awal MotoGP 2026.
Kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya disebut menjadi penyebab utama menurunnya daya saing The Baby Alien.
Manajer tim Ducati Davide Tardozzi mengungkap kondisi terkini Marc Marquez yang dinilainya belum sepenuhnya pulih.
Dia menyebut dampak kecelakaan yang dialami Marquez pada musim lalu masih memengaruhi performanya hingga saat ini.
"Kalau melihat kondisinya sekarang, saya rasa Marc (Marquez, red) belum berada di level kebugaran terbaik."
"Padahal, ketika dia mulai menyalip dan mendekati para pembalap di depan, kecepatannya terlihat jelas. Artinya, jika benar-benar fit, dia bisa jauh lebih kompetitif," jelasnya.
Menurut Tardozzi, kemampuan Marquez sebenarnya tidak perlu diragukan.
Namun, kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih membuatnya belum mampu tampil konsisten sepanjang balapan.
Marc Marquez belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya di awal MotoGP 2026. Apa penyebabnya?
