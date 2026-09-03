MotoGP 2026: Marc Marquez Terus Mendekat, Jorge Martin Malah Makin Pede

jpnn.com - Marc Marquez kini makin dekat dengan Jorge Martin di klasemen MotoGP 2026.

Martin kini hanya unggul 19 poin atas rider Ducati Lenovo tersebut.

Namun, Martin justru tidak melihat situasi itu sebagai alasan untuk kehilangan kepercayaan diri.

Tak Gentar Hadapi Marquez

Pembalap Aprilia Racing itu tetap percaya peluangnya untuk mempertahankan posisi teratas masih sangat terbuka.

"Marc dan Marco (Bezzecchi, red) merupakan pesaing utama saya dalam perebutan gelar. Akan tetapi, saya masih berada di posisi terdepan, dan saya sangat senang dengan situasi tersebut," ucapnya.

Selain Marquez, ancaman juga datang dari marco Marco Bezzecchi yang duduk di peringkat ketiga, hanya tertinggal 24 angka dari Martin.

Martin Menanti Misano

Kesempatan memperlebar jarak kembali terbuka di Misano. Martin memiliki kenangan positif dan yakin motor Aprilia lebih cocok dengan lintasan itu.

"Misano adalah salah satu trek yang saya sukai. Kami biasanya memiliki grip yang bagus di sana, dan saya yakin kombinasi Aprilia dengan gaya balap saya bisa membuat kami kembali cepat," tambahnya.