MotoGP 2026: Marc Marquez Tetap Ngebut meski Bahu Bermasalah, Begini Kondisinya

jpnn.com - Marc Marquez ternyata masih harus berkompromi dengan kondisi tubuhnya di tengah perjuangan mempertahankan performa pada MotoGP 2026

Pembalap Ducati tersebut belum sepenuhnya terbebas dari persoalan pada bahu kanan. Kondisi itu bahkan ikut memengaruhi aktivitasnya di luar lintasan.

Marquez mengaku kini harus lebih disiplin menjaga kondisi fisiknya. Salah satunya dengan rutin menjalani fisioterapi agar tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara normal.

"Saya memang memiliki beberapa keterbatasan, tetapi saya masih bisa menyesuaikan gaya membalap sehingga tetap kompetitif," ucapnya.

Masalah tersebut juga membuat Marquez harus memperhatikan posisi tubuh ketika tidur. Rider berjuluk The Baby Alien itu hanya bisa beristirahat dengan posisi tertentu agar bahu kanannya tidak kembali bermasalah.

"Saya harus memastikan posisi tidur saya berada di sisi kiri atau telentang. Itu penting agar kondisi bahu tetap terjaga," tambahnya.

Tak Bisa Lagi Main Padel

Gangguan pada bahu kanan juga membuat Marquez harus meninggalkan salah satu aktivitas yang sebelumnya rutin dilakukannya, yakni bermain padel.

Dia sempat mencoba menggunakan tangan kiri agar tetap bisa bermain. Namun, upaya tersebut tidak berjalan sesuai harapan.