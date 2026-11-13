MotoGP 2026: Marco Bezzecchi Bongkar Penyebab Sulit Menandingi Marc Marquez

jpnn.com - Persaingan gelar MotoGP 2026 menjadi tantangan berat bagi Marco Bezzecchi.

Meski sudah mengoleksi enam kemenangan Grand Prix bersama Aprilia, pembalap asal Italia itu masih memiliki kelemahan yang membuatnya kesulitan bersaing dengan Marc Marquez selaku pemuncak klasemen.

Bezzecchi mengakui bahwa sprint race menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesarnya musim ini.

Berbeda dengan Marquez yang sudah mengantongi 10 kemenangan balapan pendek, Bezzecchi belum sekalipun berhasil finis sebagai pemenang sprint.

Sprint Race Jadi Titik Lemah Bezzecchi

Bezzecchi sebenarnya mengawali musim dengan sangat menjanjikan. Empat kemenangan dari tujuh seri pertama sempat membuatnya masuk dalam jajaran kandidat kuat juara dunia.

Namun, sejumlah insiden dan cedera pada pertengahan musim membuat performanya tidak konsisten. Kini, dia tertinggal 74 poin dari Marquez yang berada di posisi teratas.

"Saya memang belum bisa tampil maksimal dalam balapan sprint. Namun, saya menganggap setiap kesempatan sebagai proses pembelajaran," ucapnya.

Bezzecchi Tak Ingin Sprint Race Dihapus

Alih-alih meminta perubahan format kompetisi, Bezzecchi justru ingin memperbaiki penampilannya sendiri. Dia menilai keberhasilan pembalap lain di sprint race menjadi bukti bahwa dirinya juga bisa berkembang.