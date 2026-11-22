jpnn.com - Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sukses membawa Aprilia menciptakan sejarah di MotoGP 2026.

Pabrikan asal Italia tersebut akhirnya memastikan gelar juara dunia tim untuk pertama kalinya di kelas premier setelah hasil sprint race MotoGP Portugal, Sabtu (21/11/2026) malam WIB.

Kepastian itu tidak lepas dari performa impresif Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Keduanya berhasil mengamankan poin penting yang membuat posisi Aprilia di puncak klasemen tim tidak mungkin lagi dikejar Ducati.

Bezzecchi dan Martin Jadi Penentu

Bezzecchi tampil dominan sepanjang sprint race di Sirkuit Portimao. Pembalap asal Italia itu berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak awal hingga menyentuh garis finis sebagai pemenang.

Sementara itu, Martin juga memberikan kontribusi berharga. Memulai balapan dari posisi tujuh, dia mampu memperbaiki posisinya hingga finis kelima.

Hasil tersebut terasa istimewa bagi Martin yang baru saja kembali dari cedera patah pergelangan tangan kanan sekitar tiga pekan lalu.

Baca Juga: Marc Marquez Mendadak Kaku Setelah Practice MotoGP Portugal

Ducati Tak Mampu Mengejar Aprilia

Tambahan 17 poin dari Bezzecchi dan Martin membuat Aprilia kini mengoleksi 745 poin di klasemen tim. Sebaliknya, Ducati hanya memperoleh satu poin tambahan sehingga total raihannya menjadi 606 angka.

Jarak kedua pabrikan pun melebar menjadi 139 poin. Dengan hanya tiga event race tersisa, Ducati tidak lagi memiliki peluang untuk mengejar perolehan Aprilia.