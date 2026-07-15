MotoGP 2026: Marco Bezzecchi Mengalami Cobaan Bertubi-tubi, tetapi Punya Janji Besar

jpnn.com - Harapan Marco Bezzecchi untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar MotoGP 2026 belum padam.

Meski baru menjalani operasi bahu, pembalap Aprilia itu optimistis bisa kembali mengaspal pada seri MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone.

Bezzecchi saat ini tengah menjalani masa pemulihan setelah mengalami cedera akibat kecelakaan pada sesi kualifikasi MotoGP Jerman. Insiden tersebut membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan sepanjang akhir pekan di Sachsenring.

Cedera itu menjadi penutup dari rangkaian hasil buruk yang dialami rider Italia tersebut dalam beberapa seri terakhir. Setelah sempat meraih kemenangan di Mugello, performanya justru terus diganggu berbagai insiden.

Bezzecchi gagal meraih poin dalam empat seri beruntun. Dia sempat gagal finis di Hungaria setelah terlibat tabrakan dengan rekan setimnya, Jorge Martin.

Setelah itu, Bezzecchi harus menjalani hukuman larangan tampil di Belanda sebelum kembali mengalami kecelakaan do Jerman yang berujung operasi.

Situasi tersebut membuat posisi sang pembalap di klasemen sementara merosot. Dari sempat memimpin persaingan, kini Bezzecchi berada di urutan keempat dengan selisih 22 poin dari Jorge Martin yang menguasai peringkat pertama.

Meski demikian, Bezzecchi memastikan proses pemulihannya berjalan sesuai rencana dan berharap bisa kembali saat MotoGP memasuki paruh kedua musim.