MotoGP 2026: Marco Bezzecchi Mulai Kehilangan Harapan?

jpnn.com - Peluang juara dunia MotoGP 2026 belum sepenuhnya tertutup bagi Marco Bezzecchi.

Namun, pembalap Italia itu tampaknya mulai kehilangan keyakinan.

Meski peluang secara matematis belum tertutup, pembalap Aprilia Racing itu justru mengakui bahwa dirinya membutuhkan sesuatu yang nyaris mustahil terjadi untuk membalikkan keadaan.

Bezzecchi Mulai Realistis

Bezzecchi bahkan tidak lagi terlalu yakin dewi fortuna bakal datang pada dua seri penutup musim ini. Hasil MotoGP Qatar menjadi salah satu alasan yang membuatnya mulai pesimistis menghadapi persaingan gelar.

"Saya sadar saya butuh keajaiban, tetapi situasinya sangat sulit," ucapnya.

Saat ini, Bezzecchi berada di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 357 poin.

Rider Aprilia itu terpaut 74 angka dari Marc Marquez yang masih kukuh di puncak, serta tertinggal 14 poin dari Jorge Martin di posisi kedua.

Secara teori, peluang Bezzecchi memang masih terbuka. Namun, jalannya sangat berat karena dia harus memenangi seluruh balapan tersisa, sekaligus berharap Marquez gagal mengumpulkan poin di Portugal dan Valencia.