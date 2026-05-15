MotoGP 2026: Marco Bezzecchi vs Jorge Martin, Aprilia Siapkan Aturan Khusus, Apa Itu?

jpnn.com - Aprilia Racing menjadi tim paling dominan pada awal musim MotoGP 2026.

Dua rider Aprilia, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sama-sama menguasai persaingan di papan atas klasemen.

Bezzecchi memimpin di posisi pertama dengan 128 poin, unggul satu angka dari Martin yang duduk di peringkat kedua.

Konsistensi tersebut membuat Aprilia menjadi sorotan utama di paddock MotoGP 2026.

Di tengah panasnya persaingan tersebut, CEO Aprilia Massimo Rivola menegaskan tim telah menyiapkan pedoman khusus bagi Bezzecchi dan Martin.

Aturan internal itu dibuat untuk menjaga stabilitas tim meski dua rider mereka sama-sama bersaing dalam perebutan gelar dunia.

"Intinya sederhana, mereka diberi kebebasan untuk bertarung di lintasan, tetapi tetap harus menjaga sikap dan menghormati satu sama lain."

"Selama itu dijalankan, semuanya akan baik-baik saja. Siapa pun yang lebih kuat akan unggul. Namun jika ada batas yang dilanggar, saya tidak akan ragu turun tangan untuk mengingatkan," tegas Rivola.