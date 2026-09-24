MotoGP 2026 Masuk Asia, Marco Bezzecchi Kirim Ancaman

jpnn.com - Perburuan gelar MotoGP 2026 mengurucut pada dua nama. Namun, Marco Bezzecchi masih memiliki kesempatan untuk mengganggu persaingan Jorge Martin dan Marc Marquez.

Jepang menjadi tujuan pertama sebelum rombongan MotoGP bergerak menuju Indonesia, Australia, dan Malaysia.

Seluruh rangkaian seri Asia tersebut akan berlangsung dalam waktu berdekatan mulai awal Oktober.

Bagi Bezzecchi, periode ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya belum keluar dari perburuan gelar.

Pernah Tampil Konsisten

Bezzecchi memiliki alasan untuk percaya diri. Pada musim lalu, rider asal Italia itu mampu mengamankan tiga podium, termasuk dua kemenangan pada Sprint Race.

Catatan tersebut menjadi bekal penting sebelum menghadapi empat sirkuit dengan karakter berbeda.

"Saya tahu persaingan menuju akhir musim tidak akan mudah. Namun, peluang masih terbuka dan saya akan terus berusaha memangkas jarak dengan Jorge dan Marc," ucapnya.

Selisih Poin Masih Bisa Berubah

Bezzecchi kini menempati posisi ketiga klasemen MotoGP 2026 dengan 264 poin. Jorge Martin berada di puncak dengan 306 poin, sedangkan Marc Marquez mengoleksi 294 angka di tempat kedua.