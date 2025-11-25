MotoGP 2026: Maverick Vinales Gandeng Jorge Lorenzo di Tech3 KTM
jpnn.com - Maverick Vinales membuat langkah yang tak pernah diprediksi paddock: dia resmi menggandeng Jorge Lorenzo sebagai pelatih pribadi untuk menghadapi panasnya persaingan MotoGP 2026.
Keputusan itu bukan muncul semalam—keduanya sudah terlihat intens berdiskusi sejak tes Valencia beberapa bulan lalu, memicu spekulasi sebelum akhirnya dikonfirmasi.
Vinales memasuki tahun keduanya bersama Tech3 KTM, yang kini berada dalam babak baru di bawah kendali konsorsium Guenther Steiner.
Situasi itu membuat kebutuhan akan peningkatan performa makin mendesak, terutama karena KTM RC16 belum sekalipun meraih kemenangan sejak 2022.
Vinales jujur mengakui dirinya membutuhkan dorongan ekstra—baik sebagai pembalap maupun dari sisi teknis motor.
Dan di titik itu, nama Jorge Lorenzo muncul sebagai sosok kunci.
“Membawa Jorge ke perjalanan ini adalah kesempatan besar untuk belajar dan berkembang dalam setiap aspek,” kata Vinales.
Pengalaman Lorenzo sebagai juara dunia dan pembalap dengan gaya riding presisi, dianggap sangat relevan untuk mengangkat performanya.
