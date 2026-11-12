MotoGP 2026: Maverick Vinales Mulai Putus Asa, Ternyata Ada Masalah Serius

jpnn.com - Masa depan Maverick Vinales di MotoGP semakin tidak menentu.

Pembalap Tech3 KTM itu masih kesulitan mengatasi cedera bahu yang dialaminya sejak kecelakaan di Grand Prix Jerman musim lalu.

Kondisi fisik yang belum pulih membuat Vinales mulai kehilangan kepercayaan diri untuk bersaing di lintasan. Dia bahkan sempat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan balapan utama MotoGP Qatar akhir pekan lalu.

Cedera Bahu Maverick Vinales Tak Kunjung Membaik

Vinales harus puas menempati posisi ke-13 dalam balapan di Qatar. Hasil tersebut didapat setelah dia berjuang menghadapi rasa sakit sekaligus masalah arm-pump akibat beban berlebih pada lengan kanannya.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku belum menemukan perkembangan positif dari proses pemulihan cedera. Dia pun berencana menemui dokter untuk mengetahui penyebab kondisinya yang tak kunjung membaik.

"Upaya untuk memperbaiki keadaan terus saya lakukan, tetapi kenyataannya tidak mudah," ucapnya.

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"Saya akan menjalani pemeriksaan medis pekan ini. Saya ingin mengetahui apa yang membuat pemulihan bahu saya berjalan begitu lambat."

Vinales Sempat Berpikir untuk Berhenti

Persoalan fisik juga memengaruhi kondisi mental Vinales. Setelah sprint race di Qatar, dia mengungkapkan betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa kemampuan balapnya belum kembali seperti yang diharapkan.