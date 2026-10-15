MotoGP 2026 Memanas, Marc Marquez Tak Bisa Andalkan Team Order Ducati

jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 makin ketat. Marc Marquez kini harus menghadapi tekanan dari duo Aprilia Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.

Di tengah situasi itu, Ducati menegaskan tidak akan menerapkan team order untuk membantu pembalap andalannya.

Marquez menempati posisi kedua klasemen dengan koleksi 353 poin, hanya tertinggal dua angka dari Martin yang duduk di peringkat pertama. Adapun Bezzecchi berada di urutan ketiga dengan 309 poin setelah seri Indonesia.

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Situasi ini membuka peluang bagi Aprilia untuk menggunakan team order, yakni instruksi tim kepada pembalapnya agar saling membantu demi kepentingan bersama, termasuk memenangkan gelar juara dunia.

Bos Ducati Tegaskan Sikap

Manajer tim Ducati Davide Tardozzi memahami setiap pabrikan memiliki kebijakan masing-masing. Meski demikian, dia menegaskan bahwa team order bukan bagian dari pendekatan Ducati selama ini.

"Kami menghormati keputusan tim lain jika mereka memilih strategi berbeda, tetapi kami tidak berniat mengubah cara kami bekerja hanya karena situasi persaingan saat ini," ucapnya.

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Tardozzi juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang adil dengan tim satelit. Menurutnya, kepentingan olahraga harus tetap menjadi prioritas dibandingkan pertimbangan bisnis.

Persaingan Berlanjut ke Australia

Ducati sebenarnya memiliki sejumlah pembalap yang bisa ikut memengaruhi persaingan, termasuk Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Fabio Di Giannantonio.