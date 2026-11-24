jpnn.com - MotoGP 2026 tinggal menyisakan satu agenda sebelum seluruh rangkaian kejuaraan dunia musim ini resmi berakhir.

Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, Spanyol, akan menjadi lokasi penyelenggaraan seri penutup yang berlangsung pada 27-29 November.

Para pembalap akan menjalani akhir pekan yang padat. Berbagai sesi mulai dari latihan, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama telah disiapkan untuk menutup persaingan tahun ini.

Minggu Jadi Puncak Persaingan di Valencia

Sebelum memasuki agenda akhir pekan yang lebih padat, Jumat (27/11/2026) menjadi hari pertama para pembalap beraksi di Ricardo Tormo.

Setelah itu, pada Sabtu (28/11/2026), para pembalap MotoGP harus melewati persaingan kualifikasi untuk mendapatkan posisi start.

Rangkaian Q1 dan Q2 akan menentukan susunan pembalap di grid, baik untuk sprint race maupun balapan utama.

Sprint race sendiri dijadwalkan berlangsung pada sore hari waktu setempat dan memberikan kesempatan tambahan untuk mengumpulkan poin.

Adapun seluruh perhatian akan tertuju pada balapan utama MotoGP yang dijadwalkan berlangsung Minggu (29/11/2026) malam WIB.