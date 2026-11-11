MotoGP 2026: Operasi Francesco Bagnaia Sukses, Ducati Masih Dibayangi Ketidakpastian

jpnn.com - Ducati Lenovo mendapat kabar positif setelah Francesco Bagnaia berhasil melewati operasi cedera kaki kanannya

Meski tindakan medis berlangsung sukses, tim pabrikan Italia itu belum dapat memastikan kapan Pecco -sapaan Bagnaia bisa kembali mengaspal.

Kondisi Pecco masih menjadi perhatian setelah insiden mengerikan yang dialaminya dalam sprint race MotoGP Qatar 2026. Kini, proses pemulihan menjadi fokus utama sebelum menentukan langkah berikutnya.

Francesco Bagnaia Jalani Operasi di Turin

Kecelakaan yang melibatkan Fermin Aldeguer terjadi pada lap pertama balapan pendek di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026).

Benturan tersebut membuat Pecco terjatuh keras hingga harus mendapat pertolongan petugas lintasan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pembalap asal Italia itu mengalami patah tulang pada metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya. Cedera tersebut juga membuatnya tidak bisa mengikuti balapan utama MotoGP Qatar.

Pecco kemudian menjalani operasi di Humanitas Cellini Clinic, Turin, pada Selasa (10/11/2026). Ducati memastikan prosedur medis tersebut berjalan sesuai harapan.

Ducati Beri Kabar Positif soal Operasi Bagnaia

Ducati menjelaskan bahwa tim medis telah melakukan tindakan untuk memperbaiki cedera yang dialami Bagnaia.