MotoGP 2026: Pecco Bagnaia Kesulitan di Mandalika, Masalah Ducati Kembali Terungkap

jpnn.com - Francesco 'Pecco' Bagnaia kembali menghadapi akhir pekan yang sulit saat tampil di MotoGP Indonesia 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu gagal menyelesaikan balapan utama di Sirkuit Mandalika setelah terjatuh pada lap keenam akibat kesulitan mendapatkan cengkeraman dan feeling yang tepat dari motornya.

Sempat menunjukkan perkembangan dengan menembus Q2 secara langsung untuk pertama kalinya sejak GP Belanda pada Juni lalu, Bagnaia belum mampu menjaga performanya.

Rider asal Italia itu hanya finis kedelapan dalam sprint race sebelum mengalami kecelakaan pada balapan utama.

Masalah Grip Kembali Menghantui Bagnaia

Bagnaia menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika dirinya berupaya mendekati Luca Marini.

Namun, motor yang dikendarainya tidak memberikan cengkeraman memadai sehingga upayanya justru berakhir dengan insiden.

"Saya kehilangan kendali dan akhirnya terjatuh. Motor tidak memberikan grip maupun respons yang saya butuhkan," ucapnya.

Juara MotoGP dua kali itu mengaku sudah berusaha mengatur kecepatan untuk membantu meningkatkan tekanan ban depan. Akan tetapi, dia justru terlalu memaksakan motornya hingga kehilangan kendali.