MotoGP 2026: Pedro Acosta Punya Misi Terakhir Sebelum Berduet dengan Marc Marquez
jpnn.com - MotoGP 2026 menjadi kesempatan terakhir Pedro Acosta membuktikan kemampuannya bersama KTM. Pasalnya, mulai musim depan, rider asal Spanyol itu akan hijrah ke Ducati Lenovo Team.
Namun, sebelum mengenakan seragam Ducati, Acosta masih harus menyelesaikan tantangannya bersama KTM.
Rider berusia 22 tahun itu tidak ingin meninggalkan musim 2026 tanpa kesan yang indah.
Acosta Tak Ingin Tinggalkan KTM Tanpa Target
Bagi Acosta, mengamankan posisi lima besar klasemen akhir menjadi pencapaian yang ingin diwujudkan sebelum berganti tim.
Saat ini, peluang tersebut masih cukup terbuka. Acosta berada di urutan keempat klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 309 poin.
Acosta masih memiliki kesempatan dari dua seri tersisa. Jaraknya dengan Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga mencapai 48 poin, sedangkan Jorge Martin di urutan kedua unggul 62 angka.
"Saya harus melihat situasi secara realistis. Untuk sekarang, yang terpenting oalah menjaga konsistensi agar tetap berada di lima besar," ucapnya.
Perubahan Regulasi Jadi Tantangan Baru
Meski akan bergabung dengan salah satu tim besar, Acosta belum ingin terburu-buru membicarakan gelar juara dunia.
Pedro Acosta punya misi penting sebelum meninggalkan KTM dan bergabung dengan Ducati. Apa target yang ingin dituntaskannya di MotoGP 2026?
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